Appuntamenti macroeconomici del 24 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 24/04/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,3%)
01:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 3%; preced. 2,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,3%; preced. 2,5%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,4%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 88 punti; preced. 89 punti)
09:00 Spagna: Prezzi produzione, annuale (preced. -7%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 85,7 punti; preced. 86,4 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 47,6 punti; preced. 53,3 punti)
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