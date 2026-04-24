Finanza.tech, Integrae SIM conferma Buy ma abbassa TP per calo crediti fiscali

(Teleborsa) - Integrae SIM ha confermato il rating Buy su Finanza.tech , società fintech quotata su Euronext Growth Milan, con target price a 0,80 euro (da 0,95 euro) e rischio Medium, dopo risultati FY25 segnati dal forte ridimensionamento del business legato ai crediti fiscali.



I ricavi si sono contratti a 3,21 milioni (-55% rispetto ai 7,21 milioni del 2024), il valore della produzione si è attestato a 4,97 milioni e l'EBITDA è risultato negativo per 0,33 milioni (da +2,14 milioni nel 2024), penalizzato dalla contrazione dei volumi su una struttura ancora impegnata a sostenere investimenti tecnologici. L'utile netto è stato negativo per 2,17 milioni, anche per il peso degli ammortamenti legati allo sviluppo della piattaforma. La NFP è migliorata a 1,75 milioni di debito da 1,96 milioni grazie alla riduzione del capitale circolante.



Per il 2026 Integrae stima un recupero con ricavi a 4,10 milioni ed EBITDA a 1,30 milioni, con ulteriore crescita fino a 6,00 milioni di ricavi e 2,70 milioni di EBITDA nel 2028 (CAGR ricavi 2025-2028: 23,2%). La valutazione DCF porta a un equity value di 10,6 milioni.

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