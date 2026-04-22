Redelfi, Integrae SIM conferma Buy e alza TP dopo i conti

(Teleborsa) - Integrae SIM ha confermato il rating Buy su Redelfi con target price a 14,60 euro (da 13,85 euro) e rischio Medium, dopo risultati del 2025 definiti "un passaggio fondamentale nel percorso di crescita del Gruppo." Il valore della produzione 2025 è cresciuto del 36,6% a 27,07 milioni di euro, l'EBITDA del 68% a 15,78 milioni (margin 58,3%) e l'utile netto a 7,53 milioni, di cui 5,22 milioni di pertinenza del gruppo. La società ha raggiunto le guidance del Piano Industriale 2023-2026, con EBITDA leggermente superiore alle attese.



Per il 2026 Integrae stima un valore della produzione a 36 milioni con EBITDA a 24,70 milioni (margin 68,6%), con ulteriore crescita fino a 46,50 milioni di valore della produzione e 32,10 milioni di EBITDA nel 2028 (CAGR 2025-2028 del valore della produzione: 19,8%). La valutazione DCF porta a un equity value medio di 175,3 milioni.



Le stime restano sostanzialmente invariate in attesa della pubblicazione del nuovo Piano Industriale aggiornato.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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