Copernico SIM, Banca Finnat conferma Buy ma abbassa TP dopo risultati sotto le attese

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato la raccomandazione di acquisto su Copernico SIM con target price a 7,90 euro per azione (da 8,42 euro), dopo risultati FY25 parzialmente sotto le attese. La SIM, attiva nella consulenza in materia di investimenti tramite una rete di consulenti finanziari, ha chiuso il 2025 con AUM a 814 milioni di euro (+2,7% rispetto ai 792 milioni del 2024), in linea con le previsioni. Il margine di intermediazione è sceso del 3,1% a 4,3 milioni, mentre l'utile netto si è attestato a 185.000 euro, in calo del 15,9% rispetto ai 220.000 del 2024 e significativamente sotto la stima di 337.000 euro.



Alla luce dei risultati, Banca Finnat ha rivisto al ribasso le stime 2026-2029: margine di intermediazione atteso a 5,1 milioni nel 2026 (da 5,2 milioni precedenti) con CAGR del 13,8% fino a 7,2 milioni nel 2029, e utile netto a 742.000 euro nel 2026 (da 1 milione precedente) fino a 1,8 milioni nel 2029.

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