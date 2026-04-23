Vantea SMART, ricavi 2025 in calo a 8 milioni (-12%) per investimenti in R&S e lancio di SuiteX

(Teleborsa) - Il CdA di Vantea SMART , società attiva nella cybersecurity quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio consolidato 2025. I ricavi si sono attestati a 8 milioni (-12,2%), il valore della produzione a 10,8 milioni (-7,2%), l'EBITDA a 1,8 milioni (-4,6%) e l'utile netto di gruppo a 0,3 milioni (-47,2%). Il debito finanziario netto è salito a 4,1 milioni da 3,3 milioni, per effetto degli investimenti in R&S.



La CEO Lara Lindozzi ha dichiarato: "La flessione sui ricavi è dovuta anche alla decisione del management di dirottare risorse produttive verso lo sviluppo di soluzioni che favoriranno un passaggio verso ricavi ricorrenti e una più alta marginalità."



Il CdA propone un dividendo di 0,025 euro per azione, con pagamento il 3 giugno 2026. L'assemblea è convocata per il 28 maggio.

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