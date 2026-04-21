iVision Tech, Integrae SIM taglia stime e target price

(Teleborsa) - Integrae SIM ha abbassato a 3 euro per azione (dai precedenti 3,25 euro) il target price su iVision Tech , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 73%.



Alla luce del contesto macroeconomico e della fase attuale del mercato dell'occhialeria, gli analisti hanno effettuato un affinamento prudenziale delle stime lungo l'arco di piano. In particolare, per il 2026 stimano un valore della produzione pari a 21 milioni di euro e un EBITDA di 3,55 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 16,9%.



Per gli esercizi successivi prevedono un'ulteriore crescita dei principali indicatori economico-finanziari, con un valore della produzione atteso a 23 milioni di euro nel 2028 (CAGR 2025-2028: 3,6%) e un EBITDA pari a 4,1 milioni di euro, corrispondente a una marginalità

del 17,8%, in miglioramento rispetto a 3,47 milioni di euro del 2025. Sul piano patrimoniale, stimano per il 2028 una NFP pari a 6,78 milioni di euro di debito.

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