Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Performance infelice per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata del 20 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25.405,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26.143,1. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25.159,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)