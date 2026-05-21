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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Seduta decisamente positiva per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato in rialzo a 8.117,4.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8.007,5. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8.172,4. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 8.337,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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