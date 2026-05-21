AVM SGR, AuCap del fondo Rialto per accelerare crescita globale di K-Sport

(Teleborsa) - Rialto EuVECA, fondo europeo gestito da AVM SGR e attivo nel settore B2B SaaS, annuncia un nuovo round di finanziamento per K-Sport, leader italiano nelle tecnologie di analisi delle performance sportive basate su AI. L’iniezione di nuovi capitali si perfezionerà nel secondo trimestre 2026, in accordo con gli attuali azionisti della società e con l’ingresso di nuovi shareholders (venture capital e high-net-worth individuals). Quest’operazione, resa possibile anche da una campagna di equity crowdfunding su Republic, supporterà l'espansione internazionale di K-Sport e lo sviluppo della nuova divisione Fans.



K-Sport, fondata nel 2008 da Mirko Marcolini, è stata la prima società al mondo a brevettare un sistema di analisi delle partite basato su intelligenza artificiale. Nel 2025 ha registrato circa 5,9 milioni di dollari di ricavi (+112% negli ultimi due anni) con EBITDA positivo e punta a superare 80 milioni di dollari di fatturato entro il 2030.



Il modello di business si fonda sulla democratizzazione del talento sportivo, reso accessibile al grande pubblico tramite dati e AI, fornendo metriche professionali degli oltre 150.000 atleti coinvolti a più di 1.800 club di tutto il mondo, inclusi top team come Inter, Milan, Napoli, Roma, e le nazionali di calcio italiana e brasiliana. Oltre al calcio, K-Sport è attiva anche nel tennis e nel basket.



Il fondo Rialto è entrato in K-Sport nel 2024 con un primo investimento di 5 milioni di euro, nominando Simone Brunozzi come membro del Consiglio di Amministrazione e Alessandro Profumo come Presidente dell’Advisory Board. Il nuovo aumento di capitale avviene contestualmente all’ingresso di Zlatan Ibrahimovic come Global Ambassador e Anchor Investor di K-Sport. Questa sinergia permetterà alla società di accelerare l'espansione in Europa, USA e Asia grazie al profilo internazionale e alla notorietà del campione svedese.



"Il nuovo aumento di capitale conferma la nostra piena fiducia nel percorso di crescita di K-Sport e nella solidità del suo modello di business - dichiara Giovanna Dossena, Principal di AVM SGR -. Questa realtà è capace di coniugare innovazione tecnologica, visione internazionale e applicazioni concrete in un mercato ad alto potenziale, con una forte propensione alla scalabilità". "K-Sport rappresenta perfettamente il tipo di realtà in cui Rialto intende investire - aggiunge Simone Brunozzi, General Partner di Rialto e membro del CdA di K-Sport -. Supportiamo questa società dal 2024, e la sua traiettoria di crescita è sempre più chiara. Questo nuovo round nasce con l’obiettivo di aprire la strada a una nuova fase di internazionalizzazione".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

Condividi

```