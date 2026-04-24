Arca Fondi, più di 500 milioni di euro di commissioni attive e più di 50 miliardi di masse in gestione

(Teleborsa) - Il Bilancio d’esercizio 2025 di Arca Fondi SGR conferma un anno di forte crescita per la Società, con risultati record in termini di commissioni attive, masse in gestione e redditività.



Nel corso del 2025, Arca Fondi SGR ha registrato commissioni attive pari a 501,4 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto al 2024. L’EBITDA si è attestato a 104,2 milioni di euro, mentre l’utile netto ha raggiunto 79,3 milioni di euro, a testimonianza della solidità del modello di business di Arca Fondi SGR anche in un contesto di mercato segnato da forti pressioni sui costi.



Sul fronte patrimoniale, le masse in gestione hanno superato per la prima volta i 50 miliardi di euro, attestandosi a 50,6 miliardi, in aumento del 12% rispetto al 2024. Un risultato sostenuto anche dall’ottimo andamento della raccolta netta, che nel 2025 ha superato i 3,2 miliardi di euro. Altrettanto significativo è stato l’ampliamento della base clienti, che è cresciuta di oltre 50.000 unità arrivando a toccare il 1 milione di sottoscrittori.



I risultati conseguiti riflettono una strategia di lungo periodo, fondata su trasparenza, innovazione e attenzione costante alla tutela degli interessi dei sottoscrittori e consolidano il posizionamento di Arca Fondi SGR tra i principali operatori del settore.



A coronamento di un anno eccezionale, Arca Fondi si è aggiudicata il Premio Alto Rendimento de Il Sole 24 Ore come Miglior Gestore della categoria Italiani BIG, aggiudicandosi il più autorevole riconoscimento nel settore del risparmio gestito, grazie alla qualità e alla solidità della gamma prodotti.



"Il 2025 è stato un anno di risultati straordinari per Arca Fondi SGR, che ha raggiunto traguardi storici sotto diversi profili. Numeri che confermano la solidità del nostro modello industriale, la qualità della nostra offerta e la fiducia che clienti e partner distributivi continuano ad accordarci. In un contesto di mercato complesso, abbiamo continuato a investire con visione di lungo periodo, rafforzando competenze, innovazione e attenzione alla sostenibilità: leve essenziali per costruire una crescita equilibrata, solida e duratura", ha commentato Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR.

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