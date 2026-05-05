Mecaer Aviation: FII e PAI Partners rilevano il 100% del capitale

Accordo vincolante per l'acquisizione del gruppo aerospaziale di Borgomanero da FICC e Stellex. Le famiglie fondatrici reinvestono insieme al management.

(Teleborsa) - Fondo Italiano d'Investimento SGR (FII), tramite il fondo Fondo Italiano Consolidamento e Crescita II (FICC II), e PAI Partners, attraverso PAI Mid-Market Fund II (PAI MMF II), hanno sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale di Mecaer Aviation Group S.p.A. da Fondo Italiano Consolidamento e Crescita (FICC), fondo predecessore gestito dalla stessa SGR, e da Stellex Capital Management.



Le famiglie fondatrici, riunite in S.B.I. S.r.l., reinvestiranno al fianco di PAI, FII, LGT Capital Partners e del management team, mantenendo una partecipazione nel capitale del gruppo.



Con sede a Borgomanero (Novara), Mecaer è un gruppo industriale italiano attivo nello sviluppo e nella produzione di sistemi e componenti flight-critical, tra cui comandi di volo e sistemi di atterraggio per elicotteri e business jet, oltre a servizi di allestimento cabine e manutenzione di elicotteri. Il gruppo opera attraverso sette stabilimenti produttivi tra Italia, Stati Uniti e Canada, servendo i principali OEM globali del settore e Tier-1 supplier internazionali.



Nel 2025 Mecaer ha registrato ricavi pari a 242 milioni di euro, raddoppiando le performance rispetto al momento dell'ingresso di FICC nel 2021. La crescita è stata sostenuta da una combinazione di sviluppo organico e operazioni di M&A mirate.



L'operazione rappresenta il secondo investimento di PAI MMF II, dopo l'acquisizione di Orion, e la quarta operazione realizzata da FICC II. Per FICC si tratta della quarta exit dall'avvio dell'attività.



FII e PAI affiancheranno l'Amministratore Delegato Marco Acca e il Presidente Bruno Spagnolini nel rafforzamento del posizionamento competitivo del gruppo, con l'obiettivo di espandere la presenza su piattaforme a maggiore valore aggiunto, sostenere il consolidamento nel settore aerospaziale e accelerare la crescita nei mercati di Italia, resto d'Europa e Nord America.



"Mecaer è un'azienda di elevata qualità, con solide competenze ingegneristiche e relazioni di lungo periodo con i clienti", ha dichiarato Raffaele Vitale, Partner del fondo Mid-Market di PAI. "Siamo lieti di affiancare il management, Fondo Italiano e le famiglie fondatrici nella prossima fase di sviluppo".



Guido Figliola, Partner di Fondo Italiano d'Investimento SGR, ha sottolineato come l'operazione confermi "la capacità di Fondo Italiano di stringere partnership con primari investitori finanziari internazionali", ringraziando management, Stellex, le famiglie fondatrici e LGT Capital Partners come coinvestitore.



Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari.



(Foto: Photo by Cytonn Photography on Unsplash)

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