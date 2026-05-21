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Borsa, Testa: da Consob rilievi su governance, abbiamo seguito la strada dei rimedi

Finanza
Borsa, Testa: da Consob rilievi su governance, abbiamo seguito la strada dei rimedi
(Teleborsa) - "Le ispezioni sono un modo che il supervisore ha per andare a verificare il modo in cui vengono gestite società regolamentate su vari aspetti, dalla governance alle attività supervisionate e regolamentate. A seguito dell'ispezione di Consob su di noi sono stati fatti dei rilievi relativi alla governance, quindi al modo in cui il board si interfacciava, mentre non c'è stato nulla di riferito ad attività operative e regolamentate, quindi che potesse nuocere al mercato o agli investitori". Lo ha detto Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana (gruppo Euronext), intervenendo durante l'audizione di Stéphane Boujnah, CEO di Euronext, presso la Commissione d'inchiesta sulle banche e assicurazioni.

"La legge capitali ha introdotto la possibilità di avere un'alternativa al challenge, scegliendo dei rimedi a quanto emerso dall'ispezione - ha aggiunto - Noi abbiamo seguito la strada dei rimedi perché appunto ci sembrava il metodo più costruttivo per arrivare a dare delle risposte alle rilevanze degli ispettori. Però, ripeto, non c'è stato nulla che è andato a detrimento di investitori e di partecipanti al mercato".
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