Borsa, Testa: da Consob rilievi su governance, abbiamo seguito la strada dei rimedi

(Teleborsa) - "Le ispezioni sono un modo che il supervisore ha per andare a verificare il modo in cui vengono gestite società regolamentate su vari aspetti, dalla governance alle attività supervisionate e regolamentate. A seguito dell'ispezione di Consob su di noi sono stati fatti dei rilievi relativi alla governance
, quindi al modo in cui il board si interfacciava, mentre non c'è stato nulla di riferito ad attività operative e regolamentate, quindi che potesse nuocere al mercato o agli investitori". Lo ha detto Fabrizio Testa, amministratore delegato di Borsa Italiana
(gruppo Euronext
), intervenendo durante l'audizione di Stéphane Boujnah
, CEO di Euronext, presso la Commissione d'inchiesta sulle banche e assicurazioni.
"La legge capitali ha introdotto la possibilità di avere un'alternativa al challenge, scegliendo dei rimedi a quanto emerso dall'ispezione - ha aggiunto - Noi abbiamo seguito la strada dei rimedi
perché appunto ci sembrava il metodo più costruttivo
per arrivare a dare delle risposte alle rilevanze degli ispettori. Però, ripeto, non c'è stato nulla che è andato a detrimento di investitori e di partecipanti al mercato".