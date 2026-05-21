Euronext, Boujnah: con CDP una sola divergenza, certo che torneremo a partnership produttiva

L'audizione

(Teleborsa) - Negli ultimi cinque anni Euronext ha avuto con CDP "una sola divergenza sull'interpretazione di una specifica clausola di un singolo contratto" e "la questione è stata chiarita sia da un tribunale olandese sia da un tribunale italiano", quindi "sono certo che potremo tornare allo spirito di partnership produttiva". Lo ha detto Stéphane Boujnah, CEO di Euronext, alla Commissione d'inchiesta sulle banche e assicurazioni del Senato.



Boujnah ha evidenziato che crescita di Borsa Italiana e di Euronext nel suo complesso ha generato un "ritorno significativo" anche CDP, uno degli azionisti di riferimento, grazie "alla crescita costante dei dividendi e all'apprezzamento delle azioni Euronext". In particolare, il valore della partecipazione di CDP in Euronext è passato da 669 milioni di euro nell'aprile 2021 a 1,1 miliardi di euro nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 49%. L'ammontare dei dividendi distribuiti a CDP è passato da 12 milioni di euro nel maggio 2021 a 27 milioni di euro previsti nel 2026, con un incremento superiore al 125%. Complessivamente, Euronext avrà distribuito 116 milioni di euro di dividendi a CDP tra maggio 2021 e il 2026.



Euronext è una holding di diritto olandese guidata da un CEO francese e da un team manageriale internazionale, ha un modello federale di governance che vede l'Italia azionista con CDP (8,08%) e Intesa Sanpaolo (1,55%). Altri azionisti di riferimento sono Cdc (8,08%) - Francia, SFPI (5,34%) - Belgio.



Allargando lo sgardo, il CEO di Euronext ha detto che "grazie ai considerevoli investimenti stanziati da Euronext, Borsa Italiana rappresenta oggi una piattaforma decisamente migliore per l'accesso ai mercati dei capitali per tutti gli emittenti italiani e gli investitori internazionali" e si è detto orgoglioso che "i massicci investimenti che Euronext ha intrapreso in Italia stiano contribuendo alla crescita a lungo termine del Paese, rafforzando il suo sistema finanziario".



"Da quando Borsa Italiana, insieme alle sue controllate, è entrata a far parte del Gruppo Euronext nel 2021, Euronext ha mantenuto tutti i suoi obiettivi strategici e finanziari - ha aggiunto - Con Borsa Italiana che ha registrato una performance finanziaria straordinaria". Per fare alcuni esempi, ha detto che, tra il 2020 e il 2025, i ricavi del Gruppo Borsa Italiana sono aumentati del 56%, crescendo da 466 milioni di euro nel 2020 a 730 milioni di euro nel 2025. Parallelamente, le imposte pagate in Italia dal Gruppo Borsa Italiana sono più che raddoppiate, passando da 52 milioni di euro nel 2020 a 129 milioni di euro nel 2025, riflettendo la proficua espansione commerciale delle sue attività a livello nazionale e internazionale.



Nel corso della sua relazione alla Commissione, il manager ha anche detto che "gli stakeholder italiani, tra cui Cassa Depositi e Prestiti, svolgono un ruolo attivo nella governance di Euronext, garantendo che gli interessi del mercato italiano siano pienamente rappresentati nelle decisioni strategiche". Il modello di governance, dotato di un Consiglio di Sorveglianza e di un Comitato di Gestione, è "progettato per mantenere una forte voce italiana all'interno del Gruppo e per preservare i punti di forza unici del mercato italiano". Tra questi, ha fatto notare che il Presidente del nostro Consiglio di Sorveglianza è Piero Novelli, l'AD di Borsa Italiana Fabrizio Testa è nel Comitato di Gestione, l'AD di MTS è nel nostro Comitato Esecutivo, mentre Consob è nel collegio delle autorità di regolamentazione.



"Più di 30 manager con sede in Italia ricoprono ruoli di gruppo in aree quali finanza, reddito fisso (fixed income), clearing, IT e operazioni commerciali", ha sottolineando, riconoscendo comunque che "sono sorti alcuni malintesi riguardo alla creazione di posti di lavoro, alle politiche aziendali e alle condizioni di lavoro, e sono circolate molte informazioni imprecise", ma "in Euronext ci impegniamo a mantenere un dialogo sociale costruttivo e trasparente". "Con 871 dipendenti nel primo trimestre del 2026 rispetto ai 665 dipendenti di dicembre 2020, il numero di colleghi di Borsa Italiana è salito del 31% - ha aggiunto - Confermiamo il nostro impegno verso Milano e Roma come primari centri finanziari europei, e continuiamo a investire nello sviluppo dei talenti locali".

Condividi

```