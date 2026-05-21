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Fiducia consumatori Unione Europea in maggio

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Fiducia consumatori Unione Europea in maggio
Unione Europea, Fiducia consumatori in maggio pari a -19 punti, in aumento rispetto al precedente -20,6 punti (la previsione era -21 punti).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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