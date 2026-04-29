Eurozona: peggiora fiducia economia, imprese e consumatori in aprile

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di aprile 2026. L'indice che misura il sentiment complessivo è sceso a 93 punti, rispetto ai 96,6 punti del mese precedente e risuota anche al di sotto dei 95,2 attesi dal mercato. Si indebolisce anche la fiducia del complesso dell'Unione Europea, secondo i dati diffusi dalla Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione Europea, a 93,5 punti (da 96,4).



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è peggiorata a -20,6 da -16,3, risultando in linea con il consensus, il sentiment dell'industria si è attestato a -7,7 da -7 (consensus -7,2), quello dei servizi a +0,9 da +4,1 punti (consensus 3,5) e quello del commercio a -9,9 da -7,6. Si attesta a -2,4 punti il clima delle costruzioni da -2,1.



L'indice sulle prospettive del lavoro (Employment expectations indicator, EEI) è sceso nell'Eurozona, a 91,7 punti da 96,3.



(Foto: Christophe Maout - © Unione Europea)

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