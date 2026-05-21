Eventi e scadenze del 21 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 21/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

XXI Festival dell'Economia diTrento - Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 21ª edizione è "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche (da mercoledì 20/05/2026 a domenica 24/05/2026)

Milan Longevity Summit - Allianz MiCo di Milano - Terza edizione del Summit dal tema "One Health" che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ripensare il futuro della longevità. Si alterneranno keynote e vision talk con Premi Nobel, CEO, e protagonisti del mondo della ricerca e dell'economia internazionale, insieme a workshop, laboratori e sessioni dedicate a imprese, start-up e innovatori (da mercoledì 20/05/2026 a sabato 23/05/2026)

Festival del Lavoro 2026 - Centro Congressi La Nuvola, Roma - 17ª edizione del Festival organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal tema "Nuove sfide del lavoro". Si incontreranno, come ogni anno, rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e del lavoro. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Calderone, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, il Presidente INAIL, Fabrizio D'Ascenzo e il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava (da giovedì 21/05/2026 a sabato 23/05/2026)

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

Press lunch presentazione HIP-Horeca Professional Expo - Palazzo Touring Club Milan, Milano - Press lunch di presentazione della prima edizione italiana del grande hub europeo dedicato all'innovazione 4.0 e alla formazione nel settore horeca, in programma dal 19 al 21 ottobre 2026 a BolognaFiere. Verranno illustrati i dettagli dell'evento e analizzati i principali trend e gli insight più recenti del comparto horeca in Europa e in Italia. Interverranno Manuel Bueno, Director of HIP e Donato Loria, Managing Director of BolognaFiere

08:45 - Blue Economy Summit - Allianz Tower, Milano - Evento ideato e promosso da One Ocean Foundation che riunirà leader mondiali e offrirà a istituzioni, imprese, mondo accademico e ricerca per discutere lo stato dell'oceano e l'urgente necessità di accelerare lo sviluppo di una Regenerative Blue Economy

09:00 - "Dal trading all’investimento: strategie evolute per mercati complessi" - UNA Hotels Empire Roma - Evento organizzato da Webank, la banca digitale del Gruppo Banco BPM che offre servizi di banking e trading online, insieme con Banca Akros - l'Investment Bank del Gruppo Banco BPM - dedicato a consulenti finanziari ed investitori evoluti sulle migliori strategie di investimento per navigare mercati complessi, con focus sui Certificati di Investimento

10:00 - Innovation Forum 2026 - Fondazione Feltrinelli, Milano - Evento di Franklin Templeton dal tema "Tokenized Finance goes Mainstream". La diffusione della blockchain e della tokenizzazione impone un ripensamento completo dei modelli di asset e wealth management, dalla gestione della liquidità al ruolo del consulente. Il Forum analizza in modo strutturato questa transizione e le sue implicazioni per il settore, con un panel di relatori di alto livello

11:00 - ISTAT - Rapporto annuale 2026 - Aula dei Gruppi parlamentari della Camera - Il Presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, avvia le celebrazioni ufficiali del Centenario dell'Istat, con la presentazione del Rapporto annuale 2026, giunto alla 34ª edizione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Saluti del Presidente della Camera, Fontana

11:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella all'Istituto Nazionale di Statistica - Palazzo Montecitorio - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla Presentazione del rapporto annuale dell'Istituto Nazionale di Statistica, in occasione del centenario di fondazione dell'Istituto

18:00 - "Coldiretti forza amica del Paese - Salute, sicurezza, prossimità: l’Italia del cibo" - Brescia - All'evento di Coldiretti saranno presenti il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, il Sindaco di Brescia Laura Castelletti, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'AD di BF Spa Federico Vecchioni

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

Dotstay - CDA: Bilancio

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Pubblicazione delle informazioni finanziarie al 31 marzo 2026 - Alle ore 12 Conference call

IREN - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione sulla gestione, Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Approvazione della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2025; Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 (prima sezione); Deliberazione consultiva sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (sezione seconda) - Comunicato stampa

Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione analisti

Softlab - CDA: Bilancio

Stellantis - Appuntamento: Investor Day 2026

Walmart - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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