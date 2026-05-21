Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Retrocede Delivery Hero , con un ribasso del 2,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Delivery Hero più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 32,17 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 31,1. L'equilibrata forza rialzista di Delivery Hero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 33,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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