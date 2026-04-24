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Francoforte: si concentrano le vendite su Airbus

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti
Francoforte: si concentrano le vendite su Airbus
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso aerospaziale, che mostra un decremento del 2,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Airbus rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del produttore degli Airbus mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 162,4 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 165. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 161,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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