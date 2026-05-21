Koinos amplia il polo della formazione medico-scientifica: Meduspace integra CP Cloud e LT3

(Teleborsa) - Koinos Capital SGR prosegue lo sviluppo della propria piattaforma di formazione medico-scientifica con due nuove acquisizioni: Meduspace - controllata dal fondo Koinos Uno - ha, infatti, formalizzato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di CP Cloud e di LT3, il cui perfezionamento è atteso nelle prossime settimane. Gli azionisti delle due società hanno reinvestito nella piattaforma, mantenendo i loro ruoli operativi.



CP Cloud, gruppo fiorentino composto da sei società, è attivo nella formazione per la Medicina Generale - attraverso le controllate Euromediform e Regia Congressi - area attualmente non presidiata dal Gruppo. L'offerta della società copre l'intera catena del valore della formazione medico-scientifica con un focus specifico sulla simulazione clinica avanzata (grazie al brand VITS, Virtual Training Support), una competenza strategica ancora inedita per la piattaforma.



LT3 è una realtà con sede a Como, specializzata nell'organizzazione di momenti formativi in ambito sanitario, con una leadership riconosciuta nell'area terapeutica della Pneumologia e con una forte vocazione all'end-to-end, dalla pianificazione alla produzione di contenuti scientifici fino alla comunicazione digitale.



Con l'ingresso di CP Cloud e LT3, Meduspace raggiunge un fatturato aggregato di circa 54 milioni di euro per un team di oltre 100 professionisti.



L'operazione segue, inoltre, la nomina dell'AD di Meduspace: Sebastiano Di Guardo, manager con una solida esperienza nella guida di organizzazioni complesse, tra cui il ruolo di General Manager di Ravenna Farmacie e Farmacap.



Le integrazioni di CP Cloud e LT3 si inseriscono nella strategia avviata da Koinos con la creazione di Meduspace nel novembre 2025, quando il fondo Koinos Uno aveva aggregato tre player specializzati di grande valore - Dynamicom Education, Formedica e MP - per dare vita ad un polo di riferimento nel settore della formazione medico-scientifica con obiettivo di fatturato di oltre 100 milioni di euro nei prossimi due anni.



"Siamo particolarmente orgogliosi di questi due nuovi add-on, che arrivano a soli sei mesi dalla nascita di Meduspace e testimoniano la solidità e la velocità di esecuzione del nostro modello - sottolinea Roberto De Carlo, Partner di Koinos Capital SGR - Con CP Cloud e LT3, la piattaforma compie un salto qualitativo importante: non solo cresce in dimensioni, ma si arricchisce di competenze strategiche - dalla Medicina Generale, alla simulazione clinica avanzata, fino alla Pneumologia - che ampliano significativamente la nostra proposta di valore per medici e professionisti della salute".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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