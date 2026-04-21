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Scuola, risorse formazione esigue: Anief chiede chiarimenti al MIM

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"Si è svolto ieri al MIM un incontro per i criteri di attribuzione delle risorse per la formazione del personale. Adesso siamo consapevoli che per quest'anno le risorse sono molto esigue, sono inferiori ai 4 milioni di euro, per cui è stato necessario non polverizzarle e non dividerle tra tutte le scuole". E' quanto affermato da Daniela Rosano Segretaria generale dell'Anief.

"Anief ha chiesto di conoscere un quadro compiuto e completo di tutte le risorse della formazione, soprattutto di quelle comunitarie a cui si attinge. E poi, dal momento che quest'anno le risorse della formazione saranno utilizzate anche per la formazione dei commissari di Stato, - sottolinea la sindacalista - abbiamo chiesto e abbiamo fatto rilevare come il compenso dei commissari di Stato sia fermo al 2007. Sono passati quasi 20 anni".

"Ricordiamo che la formazione - spiega Rosano - deve essere svolta in orario ulteriore e diverso da quello di servizio, a meno che non venga retribuita a valere sul fondo di Istituto come previsto dal CCNL".

"Per l'anno prossimo, invece, si prevede che ci siano risorse decisamente più ingenti, più che triplicate, e quindi sarà ancora più importante partecipare a questo incontro", conclude la segretaria Anief.
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