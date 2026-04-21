Scuola, risorse formazione esigue: Anief chiede chiarimenti al MIM

per i criteri didel personale. Adesso siamo consapevoli che per quest'anno le risorse sono molto esigue, sono inferiori ai 4 milioni di euro, per cui è stato necessario non polverizzarle e non dividerle tra tutte le scuole". E' quanto affermato da Daniela Rosano Segretaria generale dell'"Anief ha chiesto di conoscere undella formazione, soprattutto di quelle comunitarie a cui si attinge. E poi, dal momento che quest'anno le risorse della formazione saranno, - sottolinea la sindacalista - abbiamo chiesto e abbiamo fatto rilevare come ildei commissari di Stato sia. Sono passati quasi 20 anni"."Ricordiamo che la formazione - spiega Rosano - deve essere, a meno che non venga retribuita a valere sul fondo di Istituto come previsto dal CCNL"., invece, si prevede che ci siano, più che triplicate, e quindi sarà ancora più importante partecipare a questo incontro", conclude la segretaria Anief.