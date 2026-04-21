Scuola, risorse formazione esigue: Anief chiede chiarimenti al MIM

"Si è svolto ieri al MIM un incontro
per i criteri di attribuzione delle risorse per la formazione
del personale. Adesso siamo consapevoli che per quest'anno le risorse sono molto esigue, sono inferiori ai 4 milioni di euro, per cui è stato necessario non polverizzarle e non dividerle tra tutte le scuole". E' quanto affermato da Daniela Rosano Segretaria generale dell'Anief
.
"Anief ha chiesto di conoscere un quadro compiuto e completo di tutte le risorse
della formazione, soprattutto di quelle comunitarie a cui si attinge. E poi, dal momento che quest'anno le risorse della formazione saranno utilizzate anche per la formazione dei commissari di Stato
, - sottolinea la sindacalista - abbiamo chiesto e abbiamo fatto rilevare come il compenso
dei commissari di Stato sia fermo al 2007
. Sono passati quasi 20 anni".
"Ricordiamo che la formazione - spiega Rosano - deve essere svolta in orario ulteriore e diverso da quello di servizio
, a meno che non venga retribuita a valere sul fondo di Istituto come previsto dal CCNL".
"Per l'anno prossimo
, invece, si prevede che ci siano risorse decisamente più ingenti
, più che triplicate, e quindi sarà ancora più importante partecipare a questo incontro", conclude la segretaria Anief.
"