Londra: andamento negativo per BT Group
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che passa di mano con un calo del 3,12%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BT Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,296 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,204. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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