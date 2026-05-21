Londra: andamento rialzista per ICG

(Teleborsa) - Scambia in profit la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , che lievita del 3,22%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ICG rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di ICG moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 19,41 sterline e supporto a 18,13. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 20,69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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