Londra: balza in avanti ICG

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ICG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ICG rispetto all'indice.





Tecnicamente, ICG è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,92 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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