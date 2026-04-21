Londra: balza in avanti ICG
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, in guadagno dell'1,95% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ICG evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ICG rispetto all'indice.
Tecnicamente, ICG è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,92 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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