Londra: giornata depressa per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario britannico , che sta segnando un calo dell'1,82%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lloyds Banking Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lloyds Banking Group rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Lloyds Banking Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9938 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9717. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,016.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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