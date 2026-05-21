Londra: giornata depressa per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario britannico, che sta segnando un calo dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lloyds Banking Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Lloyds Banking Group rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Lloyds Banking Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9938 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9717. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,016.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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