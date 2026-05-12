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Londra: movimento negativo per Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario britannico, con una flessione del 3,52%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Lloyds Banking Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Lloyds Banking Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9741 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9323. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,016.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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