Londra: movimento negativo per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario britannico , con una flessione del 3,52%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Lloyds Banking Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Lloyds Banking Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9741 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9323. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,016.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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