Londra: giornata depressa per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse , che passa di mano con un calo dell'1,91%.



La tendenza ad una settimana di Berkeley Group Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Berkeley Group Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31,61 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,15. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 31,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```