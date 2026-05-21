Marquee Brands acquisirà la maggioranza di Roberto Cavalli

21 maggio 2026 - 13.16

(Teleborsa) - Marquee Brands, holding statunitense che possiede diversi marchi nel settore della moda, ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione della quota di maggioranza di Roberto Cavalli, attraverso una partnership strategica con DAMAC Group, il principale conglomerato globale con sede a Dubai e sviluppatore immobiliare di lusso. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2026, dopodiché DAMAC Group - che l'ha salvata nel 2019 - manterrà una partecipazione significativa.



L'ingresso di Roberto Cavalli, società fondata a Firenze nel 1970, rafforza ulteriormente la posizione di Marquee Brands come leader nei settori del lusso e del lifestyle, portando il fatturato retail totale del portfolio a circa 5 miliardi di dollari.



"Roberto Cavalli si conferma come una delle maison italiane di lusso più rappresentative, con un'identità creativa audace e un'etica del marchio duratura - ha dichiarato Heath Golden, CEO di Marquee Brands - Riteniamo che ci sia uno straordinario potenziale per consolidare queste basi attraverso una gestione oculata del marchio e un'espansione strategica. In collaborazione con DAMAC, leader nel settore immobiliare di lusso, continueremo a elevare l'esperienza Roberto Cavalli in tutto il mondo".



Marquee Brands, di proprietà di fondi gestiti da Neuberger, società di gestione patrimoniale globale, continua quindi a espandere la propria piattaforma globale acquisendo marchi storici con una forte risonanza tra i consumatori. Roberto Cavalli rappresenta il ventiduesimo marchio nel portafoglio di Marquee Brands.



Nell'ambito dell'operazione, Marquee Brands annuncia che The Level Group (TLG), con sede a Milano, sarà il suo partner operativo principale. TLG guiderà lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle collezioni donna e uomo del marchio, garantendo una visione di prodotto unificata e di alto livello nei principali mercati. Inoltre, TLG assumerà la responsabilità delle attività di vendita al dettaglio e online, nonché della distribuzione all'ingrosso in Europa e negli Stati Uniti.

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