Pharmanutra, ok da soci a bilancio e dividendo di 1,20 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di PharmaNutra , azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 1,20 euro per ciascuna azione avente diritto per complessivi massimi 11.490.220 euro, con data di stacco della cedola n. 9 il giorno 4 maggio 2026, data di legittimazione al pagamento (record date) il 5 maggio 2026 e data per il pagamento del dividendo il 6 maggio 2026.



L'assemblea ha anche nominato il CdA che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, composto da nove amministratori e, precisamente, da: Andrea Lacorte, Roberto Lacorte, Carlo Volpi, Germano Tarantino, Simona Del Re, Alessandro Calzolari, Elena Pro e Marida Zaffaroni - tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista ALH S.r.l., titolare di una partecipazione complessiva pari al 31,384% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 67,55% dei voti in assemblea) - e Simonetta Iarlori - tratta dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti, alla data di presentazione della lista, il 3,29491% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 16,03% dei voti in assemblea).



Al termine dei lavori dell'assemblea, si è riunito il nuovo CdA che ha confermato Andrea Lacorte alla carica di Presidente e Roberto Lacorte alla carica di Vice Presidente, attribuendo agli stessi le rispettive deleghe e poteri. Roberto Lacorte è stato, inoltre, confermato nel ruolo di Chief Executive Officer ai sensi del Codice di Corporate Governance e ai consiglieri Carlo Volpi e Germano Tarantino sono state confermate le deleghe rispettivamente nelle aree di direzione commerciale, gestione della rete di vendita esterna, magazzini, affari regolatori all'estero, operation e produzione esternalizzata a terzi rispetto al gruppo PHN, marketing direzionale e locale e gestione e implementazione della funzione di ricerca e sviluppo, coordinamento e supervisione del sistema di gestione della qualità, gestione, coordinamento e supervisione della funzione di formazione scientifica per i dipendenti, per la rete commerciale e per i distributori esteri.

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