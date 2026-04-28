Safilo, assemblea approva Bilancio 2025 e nomina collegio sinidacale

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Safilo Group , riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato il bilancio d’esercizio e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l’esercizio 2025, prendendo altresì atto del bilancio consolidato e della

rendicontazione consolidata di sostenibilità.



In sessione ordinaria, l’Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e nominato il nuovo Collegio Sindacale, che risulta composto da: Maria Francesca Talamonti, Presidente del Collegio Sindacale, tratta dalla lista di minoranza presentata dagli azionisti istituzionali, Carmen Pezzuto e Roberto Padova, Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista Multibrands Italy B.V., Nathalie Brazzelli e Cristina Chiantia, Sindaci Supplenti, presentati rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza. Il Collegio Sindacale durerà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2028.



L'assemblea ha inoltre approvato un nuovo un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Performance Share Plan

2026-2028”, proposto dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2026, riservato ad amministratori esecutivi che siano anche dipendenti e ad altri dipendenti della Società e delle società da questa controllate.



In sessione straordinaria, l’Assemblea ha approvato la modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di nuovo terzo comma al fine di prevedere la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l’emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito e la delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più tranches, con emissione di massime 5.500.000 azioni ordinarie, per un importo di massimi 5.115.000 euro, a servizio del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Safilo Group denominato "Performance Share Plan 2026-2028".

Condividi

```