A2A, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,104 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di A2A , multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio per l'esercizio 2025 e la proposta formulata dal CdA di distribuire un dividendo per azione ordinaria pari a 0,104 euro da mettere in pagamento dal 20 maggio 2026 (data stacco cedola n. 29 il 18 maggio 2026) e record date il 19 maggio 2026.



I soci hanno nominato per tre esercizi, con il meccanismo del voto di lista, il CdA costituito dai seguenti 12 componenti: Roberto Tasca - Presidente; Flavio Pasotti - Vice Presidente; Renato Mazzoncini; Gaia Griccioli; Nicla Picchi; Mario Gualtiero Francesco Motta; Maurizio Tira; Elisabetta Pistis e Elisabetta Cristiana Bombana (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza Comune di Brescia e Comune di Milano); Vincenzo Cariello, Karina Audrey Litvack e Susanna Dorigoni (tratti dalla lista presentata congiuntamente dai fondi).



Inoltre, l'assemblea ha nominato per tre esercizi, con il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale costituito dai seguenti 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti: Simonetta Ciocchi - Sindaco Effettivo; Sergio Carteny - Sindaco Effettivo ed Elisabetta Migliorati - Sindaco Supplente (tratti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di maggioranza Comune di Brescia e Comune di Milano); Silvia Muzi - Presidente e Vieri Chimenti - Sindaco Supplente (tratti dalla lista presentata congiuntamente dai fondi).

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