New York: spinge in avanti Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Effervescente la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,17%.



Lo scenario su base settimanale di Lumentum Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Lumentum Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 879,8 USD con area di resistenza individuata a quota 942,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 838.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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