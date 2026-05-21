Parigi: giornata depressa per Eiffage
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, con una flessione del 2,64%.
Lo scenario su base settimanale di Eiffage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Eiffage suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123 Euro con tetto rappresentato dall'area 124,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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