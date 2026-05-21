Parigi: giornata depressa per Eiffage

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , con una flessione del 2,64%.



Lo scenario su base settimanale di Eiffage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Eiffage suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 123 Euro con tetto rappresentato dall'area 124,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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