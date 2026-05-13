Parigi: si concentrano le vendite su Eiffage
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che presenta una flessione dell'1,95%.
Lo scenario su base settimanale di Eiffage rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Eiffage, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 131,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 136. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 129,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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