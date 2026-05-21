Piazza Affari: andamento rialzista per BFF Bank

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , con una variazione percentuale dell'1,85%.



Il trend di BFF Bank mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di BFF Bank confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 2,338 Euro con primo supporto visto a 2,276. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 2,242.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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