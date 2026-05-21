Piazza Affari: balza in avanti Ferrari
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il cavallino rampante di Maranello, che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 294,5 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 297,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 300,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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