Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferragamo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la maison del lusso, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.
L'andamento di Salvatore Ferragamo nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7,235 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7,405. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 7,575.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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