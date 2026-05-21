Piazza Affari: rosso per Unicredit

(Teleborsa) - Sottotono l' istituto di credito , che passa di mano con un calo del 2,27%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Unicredit rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 71,58 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 70,14. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 73,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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