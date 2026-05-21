Appuntamenti macroeconomici del 21 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 21/05/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -7,7%; preced. 13,6%)
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -29,7 Mld ¥; preced. 643 Mld ¥)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 55,1 punti)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 26,3 Mld Euro; preced. 25 Mld Euro)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 48,8 punti; preced. 48,8 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 47,8 punti; preced. 47,6 punti)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,3%)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (preced. 3,3%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 17,6 punti; preced. 26,7 punti)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 211K unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -10,8%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 10,8%)
15:45 USA: PMI composito (preced. 51,7 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,1 punti; preced. 51 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 54,5 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -21 punti; preced. -20,6 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 96 Mld piedi cubi; preced. 85 Mld piedi cubi)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```