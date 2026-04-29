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Edilizia USA, crollano i permessi edilizi a marzo. Aumenta l'avvio dei cantieri

Economia, Macroeconomia
Edilizia USA, crollano i permessi edilizi a marzo. Aumenta l'avvio dei cantieri
(Teleborsa) - Giungono dati contrastanti a marzo dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato una salita del 10,8%, attestandosi a 1,502 milioni di unità, dopo l'aumento dell'1,8% registrato a febbraio (dato rivisto da -3%) e rispetto ai 1,380 milioni attesi dagli analisti ed i 1.398 milioni del mese precedente.

I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un crollo del 10,8% a 1,372 milioni di unità, dopo il -4,7% registrato il mese precedente e rispetto ai 1,390 milioni attesi dagli analisti.
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