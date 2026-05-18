Appuntamenti macroeconomici: settimana del 18 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 18/05/2026
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2%; preced. 1,7%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 6%; preced. 5,7%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,4%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 5,25 Mld Euro; preced. 4,94 Mld Euro)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 34 punti)
Martedì 19/05/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. -2%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 25,9K unità; preced. 26,8K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,9%; preced. 4,9%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 6,5 Mld Euro; preced. 11,5 Mld Euro)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,2%; preced. 1,5%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 73,7 punti)
Mercoledì 20/05/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,5%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,9%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,3%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,5%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 1,7%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,31 Mln barili)
Giovedì 21/05/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -8,7%; preced. 13,6%)
01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -29,7 Mld ¥; preced. 667 Mld ¥)
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 55,1 punti)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 26,3 Mld Euro; preced. 25 Mld Euro)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 49,2 punti; preced. 48,8 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 47,7 punti; preced. 47,6 punti)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,3%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 17,9 punti; preced. 26,7 punti)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 211K unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -10,8%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,5 Mln unità)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 10,8%)
15:45 USA: PMI composito (preced. 51,7 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51,3 punti; preced. 51 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 53,6 punti; preced. 54,5 punti)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -21 punti; preced. -20,6 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 85 Mld piedi cubi)
Venerdì 22/05/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,5%)
08:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,2%)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -33,8 punti; preced. -33,3 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,7%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,7%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (preced. 100 punti)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 84 punti; preced. 84,4 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,2 punti; preced. 49,8 punti)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (preced. -0,6%)
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