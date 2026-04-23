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Unione Europea, PMI manifatturiero in aprile

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Unione Europea, PMI manifatturiero in aprile
Unione Europea, PMI manifatturiero in aprile pari a 52,2 punti, in aumento rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 50,9 punti).
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