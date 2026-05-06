Appuntamenti macroeconomici del 6 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 06/05/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,7%)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 47,4 punti; preced. 50,2 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 48,6 punti; preced. 50,7 punti)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,6%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,6%; preced. -3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 3,3%; preced. -0,7%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,6%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 116K unità; preced. 62K unità)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,8 Mln barili; preced. -6,23 Mln barili)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```