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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Appiattita la performance del derivato italiano, che porta a casa un modesto +0,07%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49.560, mentre il primo supporto è stimato a 48.655. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50.465.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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