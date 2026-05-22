Milano 9:42
49.394 +0,46%
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Dow Jones 21-mag
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Londra 9:42
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24.752 +0,59%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,04%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3358. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,347. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3582.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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