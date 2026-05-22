Brembo, partnership con Ningbo Huaxiang per sistema frenante Sensify in Cina

(Teleborsa) - Brembo ha annunciato venerdì una partnership, formalizzata attraverso accordi di joint venture, con Ningbo Huaxiang Electronic (NBHX), una realtà chiave nell’industria dei componenti automobilistici in Cina. Le due aziende collaboreranno alla localizzazione di Sensify in Cina, contribuendo congiuntamente all’evoluzione della tecnologia di frenata intelligente nel settore automotive.



Oltre al recente avvio della produzione per un importante costruttore globale e alla firma di nuovi contratti con nuovi clienti, questa partnership rafforza ulteriormente il progresso strategico di Brembo su Sensify.



Sensify è una piattaforma frenante intelligente, progettata come architettura by-wire priva di fluido, che si distingue dalle tecnologie di frenata elettromeccanica (EMB) grazie a hardware di ultima generazione e livelli software adattabili.



Nell’ambito di questa partnership, Brembo e NBHX collaboreranno per l’industrializzazione locale e la diffusione su larga scala di Sensify in Cina.



“La Cina è il mercato automotive più dinamico e innovativo al mondo. NBHX, eccellente rappresentante dell’industria cinese dei componenti automobilistici, vanta solide capacità di sinergia industriale in ambiti quali l’elettronica automotive, gli interni ed esterni e i componenti metallici”, ha dichiarato l'Ad di Brembo Daniele Schillaci. “La firma di questa partnership strategica rappresenta per Brembo un passaggio fondamentale per inserirsi sempre più a fondo nell’ecosistema automotive cinese e accelerare la localizzazione delle proprie soluzioni innovative. Insieme, porteremo ai consumatori cinesi un’esperienza di guida più sicura, evoluta e coinvolgente, in linea con il nostro obiettivo di lungo periodo di contribuire a un futuro senza incidenti.”



Il perfezionamento della transazione è soggetto alle consuete approvazioni da parte della autorità competenti, ha precisato la società bergamasca.

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