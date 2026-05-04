Brembo, Sensify entra in produzione di serie su larga scala con importante costruttore globale

(Teleborsa) - Brembo , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha annunciato che Sensify, il nuovo standard nella frenata intelligente, è entrato in produzione per un importante costruttore globale di veicoli. Sensify sarà montato di serie sul 100% dei veicoli del programma, confermando la piena maturità della piattaforma per un impiego industriale su larga scala.



Progettato come soluzione scalabile e adattabile, Sensify è sviluppato per supportare un'ampia gamma di architetture veicolo avanzate, dai sistemi di assistenza alla guida di nuova generazione fino alle applicazioni di guida autonoma, segnando una tappa decisiva nell'evoluzione dei sistemi frenanti verso un futuro realmente software-defined.



"Sensify traduce in realtà industriale la nostra visione di una piattaforma di frenata intelligente e integrata - ha dichiarato l'AD Daniele Schillaci - Progettato per orchestrare l'intero ecosistema del lato ruota, Sensify supporta una mobilità più sicura e, al tempo stesso, apre la strada alla prossima generazione di veicoli software-defined, in linea con il nostro obiettivo di lungo periodo di contribuire a un futuro senza incidenti".



Oltre all'avvio della produzione di Sensify per un importante costruttore globale, Brembo ha inoltre recentemente firmato ulteriori contratti con nuovi clienti. Di conseguenza, il Gruppo prevede di equipaggiare centinaia di migliaia di veicoli all'anno, aprendo la strada a una diffusione su larga scala di Sensify.

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