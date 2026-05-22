Londra: brillante l'andamento di Whitbread

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che gestisce alberghi e ristoranti , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Whitbread mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,25%, rispetto a +0,95% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le tendenza di medio periodo di Whitbread si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 24,41 sterline. Supporto stimato a 23,86. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 24,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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