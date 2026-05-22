Londra: nuovo spunto rialzista per Compass Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nella ristorazione, in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Compass Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Compass Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Compass Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,56 USD. Primo supporto a 32,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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