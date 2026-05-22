Londra: nuovo spunto rialzista per Compass Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nella ristorazione , in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Compass Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Compass Group . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Compass Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,56 USD. Primo supporto a 32,16. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 31,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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