Londra: brillante l'andamento di Compass Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nella ristorazione, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,39%.
L'andamento di Compass Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 29,25 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 28,42. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 27,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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