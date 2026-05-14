Londra: andamento sostenuto per Compass Group

(Teleborsa) - Bene il leader mondiale nella ristorazione , con un rialzo dell'1,82%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Compass Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Compass Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,2 USD e primo supporto individuato a 32,62. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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